Reggio, Piazza Duomo si colora di giochi e solidarietà per la Festa di Primavera

Giochi per bambini, degustazioni, ascolto e pedagogia per famiglie

Corredino Sospeso, Confagricoltura Reggio Calabria, L’Isola Felice e la dott.ssa Maila Ielo – Pedagogista Clinico, domenica 13 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.45, spalancano le porte all’evento “Festa di Primavera”, un’iniziativa gratuita a Piazza Duomo con l’obiettivo di emozionare i bambini e far conoscere questa realtà associativa che da oltre cinque anni sostiene la genitorialità nella nostra città.

Un invito allo stupore: per grandi e piccini

Insieme proveremo a far spalancare gli occhi e il cuore allo stupore.

Ad accoglierti in piazza ci saranno: le volontarie di Corredino Sospeso, la dott.ssa Maila Ielo, Pedagogista Clinico, lo staff de L’Isola Felice con la straordinaria Alessia Marte e una degustazione di prodotti delle aziende aderenti a Confagricoltura Reggio Calabria.

Giochi, animazione e ascolto per tutta la famiglia

Animazione e gioco allieteranno tutta la mattinata dei piccoli e, per gli adulti, un incontro speciale dedicato al percorso di accompagnamento alla genitorialità “Ti Ascolto Mamma”.

La dott.ssa Maila Ielo, Pedagogista Clinico, sarà presente per spiegare e fornire tutte le informazioni necessarie su come questo percorso possa supportare le donne in gravidanza e i futuri papà.

Albi illustrati e legame prenatale: un approccio educativo

Sarà esplorato l’uso dell’albo illustrato come strumento educativo durante il periodo perinatale, un modo creativo e coinvolgente per favorire la comunicazione, promuovere lo sviluppo del legame prenatale attraverso tecniche di sintonizzazione col bambino.

L’evento offrirà quindi l’opportunità di scoprire come questi strumenti possano arricchire l’esperienza della gravidanza, favorire il legame familiare e fornire utili sollecitazioni per il ruolo genitoriale.

Solidarietà e genitorialità: il cuore del progetto Corredino Sospeso

Sarà anche l’occasione per trasformare un momento di festa in un prezioso atto di amore verso chi vive nel bisogno, rendendo i pensieri solidali di Corredino Sospeso segno col quale donare una grande speranza a tanti bambini.