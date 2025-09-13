City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Festa Madonna 2025, la prima con Piazza De Nava rinnovata e aperta – FOTO

Il Direttore del MArRC: "Anche quest'anno abbiamo accolto la Madonna con un omaggio canoro"

13 Settembre 2025 - 11:05 | di Redazione

Piazza de nava festa madonna

La Festa della Madonna della Consolazione 2025 coincide con una novità: la prima celebrazione con Piazza De Nava ultimata e restituita alla città.

Un contesto nuovo che ha fatto da cornice alla processione e che, come sottolineato dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, ha rappresentato un valore aggiunto per l’intera comunità.

Festa della Madonna e la nuova Piazza De Nava

“Rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Sudano – abbiamo questa grande novità, del bellissimo scenario di Piazza De Nava restituita alla città. Uno spazio che il museo è riuscito a conquistare, espandendosi verso l’esterno e accogliendo la Madonna come l’anno scorso, con un omaggio canoro”.

Nel corso della processione i fedeli sono stati equipaggiati con gli ombrellini messi a disposizione dal MArRC, solitamente utilizzati dai visitatori in fila per il museo.

“Un’occasione per utilizzarli e alleviare l’attesa – ha spiegato Sudano –. Se se ne sono visti tanti questa estate è perché c’è stata tanta affluenza”.

Il direttore ha poi tracciato un bilancio della stagione appena conclusa:

“Il museo è stato un punto di riferimento, un luogo dove passare momenti piacevoli. Un calendario che ci ha dato tante soddisfazioni”.

La Festa della Madonna si conferma così non solo evento religioso e popolare, ma anche occasione per mettere in rete i luoghi simbolo della città, dal santuario al museo, con la nuova piazza che segna un passo avanti nella valorizzazione del centro storico.

Festa della MadonnaMuseo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaReggio Calabria Attualità