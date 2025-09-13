Festa Madonna 2025, la prima con Piazza De Nava rinnovata e aperta – FOTO

La Festa della Madonna della Consolazione 2025 coincide con una novità: la prima celebrazione con Piazza De Nava ultimata e restituita alla città.

Un contesto nuovo che ha fatto da cornice alla processione e che, come sottolineato dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, ha rappresentato un valore aggiunto per l’intera comunità.

Festa della Madonna e la nuova Piazza De Nava

“Rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Sudano – abbiamo questa grande novità, del bellissimo scenario di Piazza De Nava restituita alla città. Uno spazio che il museo è riuscito a conquistare, espandendosi verso l’esterno e accogliendo la Madonna come l’anno scorso, con un omaggio canoro”.

Nel corso della processione i fedeli sono stati equipaggiati con gli ombrellini messi a disposizione dal MArRC, solitamente utilizzati dai visitatori in fila per il museo.

“Un’occasione per utilizzarli e alleviare l’attesa – ha spiegato Sudano –. Se se ne sono visti tanti questa estate è perché c’è stata tanta affluenza”.

Il direttore ha poi tracciato un bilancio della stagione appena conclusa:

“Il museo è stato un punto di riferimento, un luogo dove passare momenti piacevoli. Un calendario che ci ha dato tante soddisfazioni”.

La Festa della Madonna si conferma così non solo evento religioso e popolare, ma anche occasione per mettere in rete i luoghi simbolo della città, dal santuario al museo, con la nuova piazza che segna un passo avanti nella valorizzazione del centro storico.