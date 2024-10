Festa Madonna, che la Festa abbia inizio!

E' in corso in questi minuti la solenne processione della Vara

La festa in onore della Madonna della Consolazione è iniziata. Le celebrazioni religiose sono già partite con la discesa del quadro raffigurante Maria. I festeggiamenti proseguiranno fino a martedì 17 settembre.

Sono migliaia i fedeli che si sono recati in chiesa per pregare e tanti ancora arriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni per inchinarsi a Maria. E’ in corso in questi minuti la solenne processione della Vara, portata a spalla dai portatori fino alla Cattedrale di Reggio Calabria.

Oggi si rivivono i momenti più significativi della storia del popolo reggino durante i quali la Vergine Maria ha sempre svolto un ruolo di conforto e aiuto.

Seguiranno giorni intensi. Tra i momenti più importanti, quello di martedì con la processione ‘piccola’, quando nella Cattedrale si terrà la tradizionale offerta del cero votivo da parte dell’amministrazione civica nel corso della messa celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini.