Festa di Madonna, da ‘Che Macello Malara 1970’ frittole, tradizione e l’antica ricetta di nonno Paolo – VIDEO

In occasione delle Festività Mariane, la macelleria Che Macello Malara 1970 propone ai reggini le celebri frittole, simbolo della cultura gastronomica locale. Preparato con l’antica ricetta di nonno Paolo, il piatto torna a scaldare i palati e i ricordi dei cittadini.

“Da stanotte siamo al lavoro per rispettare tutte le ordinazioni – spiega il titolare – Le frittole sono un pezzo di cultura della nostra città e le offriamo con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre”.

Leggi anche

Una storia di famiglia dal 1970

Fondata da Antonino Malara e oggi portata avanti dai figli e dal padre, Che Macello Malara 1970 rappresenta una realtà storica di Reggio Calabria. Non solo macelleria, ma un punto di riferimento per preparati di carne e verdure, freschi ogni giorno e disponibili sia in versione tradizionale che senza glutine.

Tra le specialità:

involtini di vitello

cotolette

parmigiane

involtini di melanzane e di zucchine

Le specialità della settimana

Oltre alle frittole, l’offerta della macelleria è ampia e varia, con preparazioni che arricchiscono la tavola:

pollo allo spiedo ogni martedì e giovedì

ogni martedì e giovedì trippa il giovedì

il giovedì polpette al sugo il sabato

Dove si trova Che Macello Malara 1970

La macelleria è in via Reggio Campi 115, vicino all’ingresso del Parco Fiamma. È aperta dal lunedì al sabato con orario 7.00 – 13.30 e 16.30 – 20.30.

Frittole anche nell’ultimo giorno di festa

Domani, a partire dalle ore 9.00, sarà ancora possibile degustare le frittole in occasione dell’ultimo giorno delle Festività Mariane.