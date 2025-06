Festa Uil a Reggio, Bombardieri: ‘Il Sud merita risposte concrete, non slogan’

Prosegue la IV Festa Nazionale UIL all’Arena dello Stretto, con interventi che puntano i riflettori su questioni cruciali del Paese, a partire dal lavoro, dalla sicurezza e dalle diseguaglianze sociali. Tra le voci più autorevoli, quella di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, che ha offerto alla stampa una riflessione lucida sullo stato attuale del Mezzogiorno e sulle urgenze che la politica non può più ignorare.

“Noi la chiamiamo festa, ma è l’occasione per ricordare a tutto il Paese le diseguaglianze che ancora esistono”, ha detto Bombardieri, denunciando il divario che colpisce in modo particolare il Sud e la Calabria. “Il lavoro nero, il lavoro insicuro sono problemi nazionali, ma qui pesano il doppio. E le donne, in particolare, restano invisibili”.