Fede, musica e tradizione: a Bocale i festeggiamenti civili e religiosi per i Santi Cosma e Damiano

Sono in corso dal 17 settembre i solenni festeggiamenti religiosi in onore dei Santi Cosma e Damiano, aperti con l’inizio del novenario e scanditi ogni giorno da S. Rosario, Novena e S. Messa, con momenti di adorazione eucaristica, visite agli ammalati e agape fraterna.

Celebrazione spiritual e processioni

Cuore della celebrazione spirituale saranno la Messa di oggi 26 Settembre 2025 ore 19:00, Solennità Liturgica dei SS Cosma e Damiano, e le due processioni, che coinvolgeranno l’intera comunità in un gesto di fede e devozione:

Sabato 27 settembre, ore 17:00 – Processione verso il Santuario di San Cosimo , con successiva celebrazione della S. Messa e rientro in Parrocchia.

Domenica 28 settembre, ore 17:00 – Processione verso Campoli, conclusa con la S. Messa e rientro solenne in Parrocchia.

Le processioni saranno accompagnate dalle note della Banda di Samo.

Festeggiamenti civili

Da oggi, venerdì 26 settembre, iniziano anche i festeggiamenti civili, tre serate in piazza dedicate a musica, divertimento e partecipazione popolare:

Venerdì 26 settembre, ore 21:30 – Calabria Show – Cantiere di Musica Popolare, spettacolo dedicato alle sonorità identitarie calabresi, tra strumenti tradizionali e arrangiamenti contemporanei (offerta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ).

Sabato 27 settembre, ore 21:30 – Concerto dei Kalavria con il tour #FokuMeu, tra world music, radici etniche e contaminazioni moderne.

Domenica 28 settembre, ore 21:00 – Serata danzante con le esibizioni delle scuole di danza locali: ASD Bailando, New Gagliardi Dance, Pretty Woman, Salsabor, Saranno Famosi e Stardust.

Durante tutte le serate sarà attivo uno spazio gastronomico con panini (salsiccia e porchetta), patatine, bibite, cannoli riempiti al momento, gelati, cicchetti e caffè. Non mancheranno il tradizionale gioco del peso, i banchetti di oggetti sacri e artigianato locale (a cura del gruppo parrocchiale Api Operose).

L’intera comunità di Bocale invita tutti a partecipare con spirito di comunione, in una festa che unisce tradizione, fede e condivisione.

Buona Festa Patronale!