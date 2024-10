La festa dei tifosi amaranto per la promozione della Reggina in Serie B – FOTO

Come annunciato nei giorni scorsi, i tifosi della Reggina si sono trovati in uno dei luoghi simbolo della città: l’Arena dello Stretto.

Si respira entusiasmo questa sera sul lungomare Falcomatà. Quell’euforia che alcuni avevano dimenticato ma che, con la promozione in Serie B, è tornata ad ardere forte anche nei cuori dei ‘meno speranzosi’.

I tifosi amaranto, per l’occasione, hanno trasformato l’Arena in una Curva Sud sul mare. Non mancano infatti le bandiere, i cori e le trombe.

La Reggina ha iniziato la sua scalata per tornare nella massima Serie ed i reggini, oggi più che mai, hanno dimostrato di essere orgogliosi della squadra della città.

