Feste Mariane, gruppo RED: ‘A polemiche strumentali rispondiamo con agenda fitta di eventi’

Il consiglieri comunali Filippo Burrone, Carmelo Versace e Antonino Castorina del Gruppo Consiliare RED in una nota commentano la vicenda che riguarda la collocazione delle giostre, in occasione delle Feste Mariane posta da Forza Italia.

“Nel mentre l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà è in prima linea per realizzare in vista delle festività mariane un cartellone ricco di eventi ed attività che comprende un concerto al giorno, la notte bianca ed il coinvolgimento di tutte le realtà produttive e culturali del nostro territorio al fine di trasformare dei giorni di festa in vetrina dinanzi a tutta la regione, nella nostra città c’è chi, silente in commissione, moralizza e puntualizza rispetto alla collocazione delle giostre ritenendo che possano essere installate nello spazio adiacente al cantiere appena ultimato al Tempietto invece che a Botteghelle, il tutto nel mentre sono partite le attività di montaggio “

Prosegue la nota:

“Nell’arguta riflessione di Forza Italia si parla senza cognizione di causa di prescrizioni previste dalla commissione provinciale di vigilanza, obbligo di pulizia e rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, ovviamente senza un reale e concreto confronto nel merito dei fatti posti ed argomentando per sentito dire e senza alcun tipo di approfondimento fatto o richiesto nelle sedi preposte. Viene detto strumentalmente che un area residenziale come il Largo Botteghelle non è idonea ad eventi ed iniziative di lunga durata sebbene questa area per anni è’ stata destinata a questo e nel mentre non si formula alcun tipo di proposta alternativa entrando nel merito di quanto argomentato”

Dichiarano i Consiglieri Comunali del Gruppo RED:

“Se davvero i consiglieri comunali di Forza Italia si vogliono interessare della nostra città non solo sulla stampa con comunicati scritti da terzi ma ponendo in essere azioni concrete si rendano parte attiva nella richiesta delle deleghe alla regione Calabria per la città Metropolitana, intervengano sulla questione ambientale richiedendo a governo fondi speciali e destinati alla nostra città per affrontare l’emergenza, aprano insieme a noi una riflessione sul tema dell’autonomia differenziata e sui danni che può causare al nostro territorio, partecipino attivamente con proposte ed idee per lo sviluppo della nostra città per come è stato fatto dal loro dante causa con l’Aereoporto e con il Lido Comunale, assumano iniziativa politica propria senza farsela dettare da chi non sta neanche a Reggio Calabria”.

Concludono i consiglieri RED: