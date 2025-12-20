La Fiaccola Olimpica illumina Reggio Calabria. Le parole di Versace e Latella

Reggio Calabria ha accolto ieri il suggestivo passaggio della Fiaccola Olimpica, simbolo millenario di pace e di unione tra i popoli, nell’ambito del percorso che conduce alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un evento capace di trasformare la città in una vetrina a cielo aperto, tra emozione, partecipazione e identità.

Il lungo tragitto, da Pentimele fino a Piazza De Nava, ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio, offrendo una straordinaria occasione di valorizzazione paesaggistica, storica e artistica. Lungo il percorso, il passaggio della fiaccola ha richiamato i valori universali dello sport, fratellanza, amicizia e pace; accompagnato da applausi, curiosità ed entusiasmo.

Cuore pulsante della manifestazione è stata Piazza De Nava dove, per l’occasione, è stato allestito un grande palco per la presentazione e la promozione dell’evento; nello scenario suggestivo antistante proprio il Museo Nazionale della Magna Grecia. Una cornice affatto casuale, scelta non solo per questioni di logistica del percorso ma per il filo della memoria con le radici storiche dell’antico rituale della Fiaccola Olimpica; più volte richiamate dagli organizzatori.

Centinaia di cittadini -tra scolaresche, atleti, associazioni sportive e famiglie- hanno partecipato alle iniziative di intrattenimento in attesa dell’arrivo della fiaccola. Lungo il Corso Garibaldi, migliaia di persone hanno seguito con calore le staffette dei tedofori, accompagnandole fino al termine del percorso in un clima di festa condivisa.

A sorpresa, sul palco, la testimonianza emozionante di un tedoforo reggino -il sig. Vittorio Latella- che ha reso nota la sua preziosa esperienza del 1960; quando portò la fiaccola fino a Motta San Giovanni ad appena 17 anni: diventando il più giovane tedoforo d’Italia.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Mimmetto Battaglia e il consigliere delegato allo Sport Gianni Latella; mentre, in rappresentanza della Città Metropolitana, ha presenziato all’iniziativa il vicesindaco Carmelo Versace.

“Sarà un modo straordinario di attraversare la nostra città – ha dichiarato il vicesindaco Battaglia – grazie ai tedofori che ringraziamo per l’impegno che metteranno in questo percorso. Il nostro lungomare, il nostro museo, le nostre strade saranno attraversate da un simbolo millenario come la Fiaccola Olimpica: simbolo di fratellanza, amicizia e pace; valori fondamentali dello sport”. “Per noi – ha concluso – è un vero onore ed è anche un’occasione per celebrare e valorizzare le bellezze di Reggio Calabria“.

Soddisfazione espressa anche dal consigliere delegato allo Sport – Gianni Latella– che ha sottolineato il legame tra sport, identità e promozione del territorio: “Reggio Calabria è una città con oltre 2.500 anni di storia, di radici magnogreche, e non poteva esserci luogo più rappresentativo di questa piazza; con alle spalle il Museo Archeologico Nazionale. Lo sport – ha proseguito Latella– è un valore fondamentale; non solo come attività fisica, ma come strumento di socialità, condivisione e crescita collettiva”. “Il simbolo della Fiaccola Olimpica – ha concluso il consigliere– rappresenta pace, fratellanza e amicizia: valori che auspichiamo possano essere trasmessi al mondo intero; ci auguriamo che il Meridione e la nostra città possano essere sempre più protagonisti di eventi sportivi di tale portata”.