La Fiamma Olimpica arriva a Reggio: disposizioni per la circolazione stradale

La città di Reggio Calabria si prepara all’arrivo, venerdì 19 dicembre, della Fiamma Olimpica e Paralimpica per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dopo le riunioni operative per pianificare e coordinare l’organizzazione dell’importante evento sportivo, il Comune ha adottato le disposizioni relative alla circolazione stradale necessarie allo svolgimento della tappa reggina. Il percorso misura circa 6,7 km, con partenza alle ore 18:00 in Via Nazionale Pentimele, SS18 Tirrena Inferiore (fronte Eni Station), e arrivo alle ore 19:30 in Piazza Giuseppe De Nava.

Con ordinanza del dirigente del settore Polizia Municipale e Viabilità, Salvatore Zucco, è stato necessario istituire il divieto di circolazione temporaneo nelle vie interessate al passaggio della “carovana” dei mezzi interessati alla scorta della Fiamma Olimpica. Il divieto di circolazione, per tutti i veicoli, sarà in vigore dalle ore 18:00 alle ore 20:30 del 19 dicembre, e comunque sino al termine dell’evento e limitatamente al passaggio della “carovana” nelle seguenti vie: Via Nazionale Pentimele (S.S. 18), Via Santa Caterina, Piazza Mino Reitano, Viale Umberto Boccioni, Rotatoria di Viale Genoese Zerbi, Viale Genoese Zerbi, Piazza Indipendenza, Lungomare Italo Falcomatà, attraversamento Piazza Garibaldi (direzione mare-monte) – lato sud, Corso Giuseppe Garibaldi, Via Aspromonte, Via San Francesco da Paola, Via Tommaso Campanella, Via Castello, Via Aschenez, Via Piazza Castello, Via Largo Demetrio Quattrone, Via Possidonea, Via Francesco Fiorentino, Via Simone Furnari, Corso Garibaldi, Piazza De Nava.

Inoltre con lo stesso provvedimento viene istituito il divieto di sosta, su entrambi i lati, con rimozione coatta nelle seguenti vie: Via Nazionale Pentimele, a partire dalla stazione Agip, fino all’incrocio di Via Santa Caterina con Via Italia, dalle ore 6:00 del 18 dicembre alle ore 22:00 del 19 dicembre; in Via Simone Furnari dall’incrocio di Via Aschenez fino all’incrocio con il Corso Garibaldi, nella giornata 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59; Via Pietro Foti dall’incrocio con il Corso Garibaldi all’incrocio con il Lungomare Giacomo Matteotti, nella giornata 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59; Via Domenico Romeo, dall’incrocio con via Demetrio Tripepi all’incrocio con Via Vittorio Veneto, nella giornata del 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59; Via Vittorio Veneto dall’incrocio di Via Domenico Romeo all’incrocio con Via Saverio Vollaro, nella giornata del 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59; Via Saverio Vollaro dall’incrocio di Via Vittorio Veneto all’incrocio con Via Demetrio Tripepi, nella giornata del 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59; Lungomare Italo Falcomatà, dalla Salita Gino Zani fino alla Salita Camillo Autore, nella giornata del 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59.

Divieto di sosta anche in Piazza Garibaldi, lato sud, nella giornata del 19 dicembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 23:59. Per permettere il passaggio della “carovana” è stata inoltra disposta la rimozione di tutti i dissuasori, cosiddetti “panettoni”, lungo il Corso Garibaldi, nonché dei paletti salva pedoni in corrispondenza del parcheggio Atam.