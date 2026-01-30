A Reggio un weekend di musica e collezionismo con il ‘Calabria Vinyl Market’

Sabato e domenica la fiera arriva a Porto Bolaro, una full immersion tra dischi in vinile, cd, poster e tante rarità musicali dove protagonista sarà anche lo scambio diretto



Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica e del collezionismo: la Fiera del Disco del circuito Calabria Vinyl Market, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle ore 09.30 alle 21, con ingresso gratuito, presso il Centro Commerciale Porto Bolaro.

Non solo una mostra-mercato, ma un vero e proprio momento di incontro, scambio e condivisione, capace di mettere in relazione espositori, collezionisti, appassionati e semplici curiosi, tutti uniti da un’unica grande passione: la musica. Espositori provenienti da tutta Italia daranno vita a un ricchissimo percorso tra file e file di dischi, offrendo migliaia di vinili, CD, DVD, audiocassette, poster, t-shirt, gadget e rarità difficili da trovare altrove.

La Fiera del Disco sarà una full immersion nel mondo della musica, tra vinili a 33 e 45 giri, MIX, CD e DVD che attraversano generi e decenni: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, musica classica, cantautorato italiano e molto altro. Spazio anche all’angolo vintage, con locandine, maglie e oggetti iconici legati alla storia del disco.

Grande protagonista sarà anche lo scambio diretto: i visitatori avranno infatti la possibilità di vendere o scambiare i propri vinili direttamente con gli espositori presenti, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

Calabria Vinyl Market si estende sempre di più sul territorio per alimentare una comunità viva, fatta di passioni, racconti e scoperte, arricchita dalla presenza di tantissimi giovani che hanno riscoperto il fascino del vinile: un oggetto “antico” e allo stesso tempo attualissimo, tornato ad essere il supporto più amato dagli appassionati di musica.

Un evento imperdibile per chi ama ascoltare, collezionare e vivere la musica in tutte le sue forme.