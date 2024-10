Final Four Serie B FIPIC, Cugliandro: “C’è grande curiosità. Reggio, vogliamo festeggiare”

Il coach della Farmacia Pellicanò Dr.ssa Luciana Reggio Calabria Basket in Carrozzina Antonio Cugliandro ci presenta le altre tre squadre (#Padova, #Parma e #Firenze) che lotteranno per la Serie A al PalaBotteghelle. Sabato 30 e domenica 31 marzo tutti presenti a tifare per la BIC!