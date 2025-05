Finali JR NBA, Surace: ‘Reggio si conferma centrale nel panorama del basket italiano’

La Fip Calabria è orgogliosa di ospitare uno degli eventi più prestigiosi della stagione cestistica giovanile: le Finali della JR NBA / JR WNBA FIP Schools League 2024-25, che si terranno il 19 e 20 maggio presso i

tre impianti sportivi della città: il PalaBotteghelle, il PalaCalafiore e la Palestra Boccioni, che daranno vita a una sorta di villaggio Nba.

Un evento che rappresenta non solo una grande vetrina per il movimento cestistico nazionale, ma anche un’ulteriore occasione per far conoscere la nostra città al pubblico delle scuole italiane ed al mondo Nba.

Il Presidente della Fip Calabria, Paolo Surace, ha commentato con grande soddisfazione quanto sta avvenendo in riva allo Stretto, quando ormai manca pochissimo all’inizio della manifestazione.

“Siamo contentissimi e onorati di ospitare un evento così importante per il basket giovanile. La scelta di Reggio non è casuale, ed è motivo di orgoglio per la nostra regione vedere come il basket giovanile, in

continua crescita, stia diventa un traino per il nostro territorio. Dopo aver ospitato l’Italia, che mancava in Città da tanti anni, la Fip nazionale, che aveva già manifestato apprezzamento per l’esito di quei tre giorni azzurri di grande partecipazione, ci ha nuovamente scelto per questa ulteriore kermesse. Questo evento, che coinvolge oltre 200 giovani atleti provenienti da scuole di tutta Italia, non è solo una grande occasione sportiva, ma anche un’opportunità per valorizzare e far conoscere la nostra splendida Reggio Calabria, e riaffermare la sua vocazione turistica”.

Surace ha proseguito: