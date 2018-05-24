Il conto alla rovescia e partito: ai primi di giugno il taglio del nastro dello Scatolone, impianto storico del basket reggino, con foto e testi sulla sua storia

E’ partito il conto alla rovescia, i reggini tra qualche giorno, si riapproprieranno di un impianto storico, che ha visto nascere e crescere il movimento cestistico della nostra città. Tante le domeniche mattina trascorse a seguire le gesta di giocatori delle serie “minori” di Reggio Calabria senza dimenticare molti anni addietro anche quelle che ha visto protagonista la Viola Basket.

Il servizio della visita alla struttura effettuata in esclusiva da CityNow Sport il 29 marzo scorso dove si evidenziava come i lavori stessero continuando a ritmo serrato annunciava l’imminente riapertura. L’impianto era stato utilizzato nei mesi dell’emergenza per accogliere i migranti in transito a Reggio Calabria nell’ambito degli arrivi programmati disposti dal Ministero del’Interno e coordinati dalla Prefettura di Reggio Calabria con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.

La novità più importante è che per i primi di giugno ci sarà il taglio del nastro e per l’occasione saranno posti dei pannelli con la storia del basket a Reggio Calabria tramite foto e testi, la realizzazione di un sogno per molti appassionati sportivi reggini. Inoltre, per l’inizio ufficiale delle attività, quindi non subito, verrà collocata una tribuna per gli spettatori così da poter riassaporare il gusto antico dei match e soprattutto per tutte le società di basket poter ricominciare a respirare nel riappropriarsi di uno spazio per loro, di vitale importanza.