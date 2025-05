Strada San Roberto–Campo Calabro, Vizzari: ‘Opera strategica per l’intera area dello Stretto’

«Con il decreto emanato dalla Regione Calabria che certifica il finanziamento di 20 milioni destinati al collegamento tra Campo Calabro e San Roberto e l’ invio della relativa convenzione alla Città metropolitana di Reggio Calabria in qualità di Ente attuatore dell’ opera, inizia una nuova fase per la mobilità e lo sviluppo dell’area dello Stretto: il decreto di finanziamento è un passo fondamentale verso il completamento di un’opera che potrà restituire centralità a territori finora marginalizzati, grazie alla visione del centrodestra e all’impegno costante dell’onorevole Francesco Cannizzaro , che da Deputato della Repubblica, ma ancor prima da uomo del terriorio ha portato a compimento un impegno assunto qualche anno fa in una pubblica manifestazione nel luogo esatto dove l’ opera è interrotta. A lui ed al Governatore Occhiuto vanno ì nostri sentiti ringraziamenti».

A dichiararlo è Roberto Vizzari, coordinatore di Forza Italia per l’area dello Stretto, che sottolinea l’importanza strategica dell’intervento:

«Quest’ opera non solo migliorerà la viabilità tra la costa tirrenica e l’entroterra aspromontano, ma rappresenta una svolta per i comuni della zona. È una giornata importante per San Roberto, Laganadi, Fiumara, Campo Calabro e per tutta l’area dello stretto, in particolar modo per i cittadini residenti che possono guardare al future del proprio territorio con rinnovato entusiasmo».