In preparazione al “Gran Galà del Molise” che si terrà a Venafro (IS) dall’8 al 10 dicembre 2017, il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì ha programmato un raduno di allenamento per atleti nati nel 2004.

Appuntamento alle ore 11 al PalaBotteghelle di Reggio Calabria per l’rtf Simona Pronestì ben supportata dal Dirigente del Comitato Regionale Rosario Pirrotta.

Lo staff tecnico del raduno

Il Coach è Giuseppe Cotroneo, gli Assistenti sono Anna Fotia e Fausto Scerbo supportati da Valerio Tolomeo nel ruolo di preparatore fisico.

I convocati sono ventiquattro: Andrea Agosto e Davide Di Cello dalla Smaf Catanzaro, Vincenzo Barilà della Pallacanestro Bagnara, Andrea Canale per la Dumping, Daniele Campolo, Fabio Freno, Angelo Messina,Tommaso Russo ed Alessandro Ziino della Viola Reggio Calabria, Giuseppe Viola e Cesare Zaffina del Basketball Lamezia, Paolo Cuzzocrea e Demetrio Scarfò della Nuova Jolly, Alessandro Vasta della Micromega Cosenza, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano del Basket Alan Gioia Tauro, Luigi Guadagnuolo della Bim Bum Basket Rende, Francesco Irrera della Lumaka, Edoardo La Neve e Luca Tiberi dell’Abacos,Giuseppe Serpe del Cus Cosenza, Andrea Staropoli della Polisportiva San Michele,Lorenzo Sontuoso della Vis Reggio.

ATLETI CONVOCATI

1 AGOSTO Andrea 22/04/04 ASD SMAF CZ

2 BARILLA’ Vincenzo 02/03/04 A.DIL PALL. BAGNARA

3 CANALE Andrea 15/03/04 JUMPING RC

4 CAMPOLO Daniele 09/04/04 VIOLA REGGIO CALABRIA

5 CUZZOCREA Paolo 22/11/04 NUOVA JOLLY RC

6 DE RITO Leonardo 25/06/04 CAB COSENZA

7 DI CELLO Davide 04/05/04 ASD SMAF CZ

8 FRENO Fabio 16/07/04 VIOLA REGGIO CALABRIA

9 GIOVINAZZO Vincenzo 09/11/04 ASD BASKET ALAN

10 GUADAGNUOLO Luigi 15/07/04 BIM BUM COSENZA

11 IRRERA Francesco 11/08/04 LUMAKA RC

12 LA NEVE Edoardo 16/02/04 ASD ABACOS

13 MESSINA Angelo 20/09/04 VIOLA REGGIO CALABRIA

14 MILANO Vincenzo 16/02/04 ASD BASKET ALAN

15 RUSSO Tommaso 12/10/04 VIOLA BASKET RC

16 SCARFO’ Demetrio 26/02/04 NUOVA JOLLY RC

17 SONTUOSO Lorenzo 30/07/04 VIS REGGIO CALABRIA

18 SERPE Giuseppe 27/03/04 CUS COSENZA

19 STAROPOLI Andrea 04/01/04 POL. SAN MICHELE

20 TIBERI Luca 10/11/04 ASD ABACOS

21 VASTA Alessandro 10/11/05 MICORMEGA CS

22 VIOLA Giuseppe 04/05/04 ASD BASKETBALL LAMEZIA

23 ZAFFINA Cesare 13/03/04 ASD BASKETBALL LAMEZIA

24 ZIINO Alessandro 14/10/04 VIOLA REGGIO CALABRIA

STAFF TECNICO

Simona PRONESTI’ -RTT

Rosario PIRROTTA -Dirigente Comitato

Giuseppe COTRONEO -Allenatore

Anna FOTIA -Aiuto Allenatore

Fausto SCERBO -Aiuto allenatore

Valerio TOLOMEO -Preparatore Fisico