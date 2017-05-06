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FIP Calabria: 3 contro 3 delle scuole, ecco i vincitori delle finali regionali – FOTO

Finalissima regionale del basket scolastico: le squadre vincitrici nelle categorie Allievi, Allieve, Cadetti e Cadette

06 Maggio 2017 - 09:37 | di Vincenzo Comi

Finali regionali del 3 contro 3 scolastico della FIP Calabria

Maxi-tappa con il basket. Il 4 maggio 2017 è andata in scena la finalissima regionale dedicata alle scuole medie e superiori della regione.

Tre contro tre scolastico riservato alle categorie “Allievi” e “Cadetti”. Continua spedita l’attività di coinvolgimento e di formazione della Federazione Italiana Pallacanestro.

La promozione nelle scuole di tutta la regione continua grazie alla supervisione del Consigliere con delega all’attività scolastica, Claudia Soppelsa.

Tanti premi e conferimento. Nella categoria Allievi Maschile, vince l’Istituto Fermi di Catanzaro. Gianluca Vilardi,Francesco Scala,Domenico Brugnano e Tommaso Citraro alzano la coppia al cielo in finale contro il Liceo Sportivo Alessandro Volta con Scopelliti,Pandolfi,Palamara e Scialabba in campo. Al terzo posto si classifica l’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria.

La categoria Allieve è stata vinta dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci con Ahsley Egwoh, Daniela De Paula, Ilaria Labate e Roberta Alagna in finale nel derby contro il Liceo Alessandro Volta.

La categoria Cadetti viene vinta dal Carducci-Vittorino Da Feltre. In campo Marco Delfino, Francesco Falcone, Demetrio Priolo e Nicolò Pio Trotta. Al secondo posto si classifica il team della De Zerbu/Milione, al terzo l’Istituto Zumbini di Cosenza.

Nella categoria Cadette, successo per la De Zerbi-Milione che precede l’Istituto Carducci-Da Feltre e l’Istituto di Girifalco di Catanzaro.

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