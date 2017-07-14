FIP Calabria: 3 futuri istruttori nazionali arbitrali in formazione

Christian Cozzoli, Francesco Micino e Giorgio Loccisano hanno condotto lezioni in aula e in palestra a Baronissi: il resoconto dell'ultimo step

Ancora importanti novità dal mondo arbitrale calabrese. Dopo la promozione in Serie B, del fischietto Rosa Anna Nocera, dopo la partenza ed il successo della Scuola regionale arbitrale, il mondo del Cia continua a compiere ulteriori passi in avanti. Lo scorso weekend a Baronissi (Sa) si è tenuto l’ultimo step del corso per aspiranti istruttori arbitrali.

Il Piano di Formazione Integrata per Aspiranti Istruttori si è articolato in svariati step.

In occasione dello percorso finale gli Aspiranti Istruttori hanno condotto lezioni in aula e quindi in palestra su temi preordinati, con la presenza reale di giovani arbitri del luogo; i lavori sono stati ripresi e analizzati attraverso un’autovalutazione del gruppo, concludendo quindi con le osservazioni dello Staff Tecnico Nazionale.

La Calabria dei fischietti è stata rappresentata dai fischietti Christian Cozzoli di Lamezia, Francesco Micino e Giorgio Loccisano di Cosenza i quali hanno relazionato in aula e sul campo argomenti assegnati loro con la supervisione dell’Istruttore Nazionale Settore Giovanile Denis Quarta.