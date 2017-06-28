City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

FIP Calabria: Alan campione Under 13

Il Basket Alan di Gioia Tauro conquista il titolo regionale Under 13 battendo il Basket Rende al PalaFerraro nella sfida di ritorno

28 Giugno 2017 - 09:20 | di Vincenzo Comi

Basket Alan Gioia Tauro, squadra campione regionale Under 13

Il palmares regionale di Calabria si è completato con il risultato finale del campionato Under 13.

Basket Alan Gioia Tauro dei fratelli Aldo ed Antonio Travia è il nuovo team campione regionale.

Una super sfida di ritorno in terra silana ha premiato l’energia del quintetto della piana che ha battuto con il risultato di 33 a 58 il team del Basket Rende tra le mura del PalaFerraro.

Rende aveva vinto la sfida di andata, giocata al PalaMangione di Gioia Tauro e terminata con il risultato di 33 a 41. Il roster dei campioni di Calabria è formato da: Milano, Giovinazzo, Messina, Romeo, Zumbo,Fondacaro, Stanganelli, Raso,Pezzimenti,Pirilli,Speranza,Degilio.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

FipGioia TauroRende Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?