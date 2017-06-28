FIP Calabria: Alan campione Under 13

Il palmares regionale di Calabria si è completato con il risultato finale del campionato Under 13.

Basket Alan Gioia Tauro dei fratelli Aldo ed Antonio Travia è il nuovo team campione regionale.

Una super sfida di ritorno in terra silana ha premiato l’energia del quintetto della piana che ha battuto con il risultato di 33 a 58 il team del Basket Rende tra le mura del PalaFerraro.

Rende aveva vinto la sfida di andata, giocata al PalaMangione di Gioia Tauro e terminata con il risultato di 33 a 41. Il roster dei campioni di Calabria è formato da: Milano, Giovinazzo, Messina, Romeo, Zumbo,Fondacaro, Stanganelli, Raso,Pezzimenti,Pirilli,Speranza,Degilio.