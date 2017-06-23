Grande successo per il Basketrosa Day Calabria

E’ andato in archivio tra mille sorprese il gran gala del basket femminile di Calabria.

Il Basketrosa Day Calabria 2017, organizzato dal Comitato Regionale della Fip ha coinvolto tantissime praticanti del basket in rosa.

Tutte in scena per dare “una scossa” al movimento regionale.

247 partecipanti al PalaCalafiore all’interno dei cinque campi allestiti per l’occasione grazie allo splendido “Villaggio Azzurro“.

La Fip Calabria ha ritenuto opportuno dedicare il “ aming” delle formazioni alle protagoniste azzurre del basket in rosa dedicando le formazioni senior alle stelle della nazionale Chicca Macchi, Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana.

L’ospite d’onore è stata Mara Invenizzi, vice-Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.

La gloria infinita del basket azzurro ha partecipato attivamente alla kermesse, dedicandosi anima e corpo alle cestiste calabresi scendendo clamorosamente in campo tra la curiosità dei presenti.