La Fip Calabria è alle prese con l’organizzazione dei campionati.

La C Silver è pronta alla sfida, la Serie D in assoluta costruzione con una formula intrigante e tutta da scoprire mentre, si avvicina il termine ultimo per l’iscrizione ai campionati giovanili.

Nelle selezioni maschili, le categorie Under 20,18,16 e 15 scadranno il 10 settembre 2017.

Under 14 ed Under 13, sia nella maschile che nella femminile, hanno come data di ultima chiamata il 30 settembre 2017 mentre per iscriversi al torneo 3vs3 giovanile del Join The Game ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2017.

Nel basket in rosa, categoria che ha bisogno di fermento e numeri, le categorie Under 18 ed Under 16 scadranno il 10 settembre 2017.

Attenzione al fermento dedicato ai campionati di C Femminile, il massimo campionato regionale in rosa e l’Under 20: le due season hanno come termine ultimo di iscrizione il 24 settembre.