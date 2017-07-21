Non è tempo di vacanze per la Fip Calabria. Il Presidente Surace ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Viola, Coach Marco Calvani.

Un momento importante per fare il punto della situazione sul basket di Calabria:

Lo abbiamo detto in tempi non sospetti: La Viola è una risorsa da difendere ogni giorno e da valorizzare giornalmente per vederla progredire. Sono sicuro che la società sta programmando molto bene. In Calabria sono tante le società che hanno risposto presente e siamo fiduciosi di poter allestire una stagione agonistica importante.

Capitolo impianti, cosa bolle in pentola?

Ci siamo interfacciati con il nuovo dirigente Barreca considerate le problematiche dell’impiantistica su Reggio Calabria. Il dialogo è sempre aperto per trovare le giuste le soluzioni: siamo vicini agli obiettivi per poter disputare al meglio una nuova stagione.

Tra qualche giorno verranno divulgate le nuove disposizioni organizzative annuali per i team di Calabria. Come possiamo giudicare Il termometro del basket calabrese ?

Basta poco per riaccendersi alla grande:basta ritrovare il giusto entusiasmo.

Programmando, dando la contezza della programmazione a chi ci segue potremo stare tranquilli che il basket sarà uno sport seguito e pieno di vita.