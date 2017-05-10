FIP Calabria: grande seguito per la “Giornata Azzurra”

Tecnici e istruttori da tutta la Calabria al PalaCalafiore per allenamenti e clinic di specializzazione con lo staff azzurro

Tantissimo seguito per la “Giornata Azzurra” al PalaCalafiore.

Lunedì 8 Maggio con un tour lungo ed impegnativo, i tecnici di Calabria hanno avuto il piacere di confrontarsi con i tecnici azzurri Bocchino e Regis. Adesioni e partecipazioni da tutta la Calabria con la platea del PalaCalafiore ricca di tecnici, istruttori minibasket, preparatori fisici ed addetti ai lavori.

Dalle ore 16 alle ore 22 gli operatori del basket calabrese hanno dato vita ad un intenso percorso tra allenamenti e clinic di specializzazione dal sapore d’azzurro.

Si sono tenute due sessioni di allenamenti coordinati dal Referente Tecnico Territoriale Domenico Bolignano.

A partire dalle ore 19 alle ore 22 sono andati in scena, invece, un clinic integrato per allenatori, istruttori minibasket e preparatori fisici tenuto dal Coach azzurro Antonio Bocchino in compagnia di Roberta Regis, componente staff nazionale minibasket scuola e del Preparatore fisico territoriale della Calabria Roberta Vozza.