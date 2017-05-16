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Praticò convocato per le finali Under 18 femminili

Il fischietto reggino che arbitra in Serie B nazionale esordirà a Battipaglia in Costa Masnada-Interclub Muggia, gara d’apertura delle finali Under 18 femminili

16 Maggio 2017 - 11:23 | di Vincenzo Comi

Francesco Praticò, arbitro di basket convocato per le finali nazionali Under 18 femminili

Una buona notizia per il settore arbitrale calabrese e per tutto il mondo del basket regionale.

L’arbitro Francesco Praticò, fischietto che opera in Serie B nazionale è stato convocato per le Finali Nazionali Under 18 Femminili in programma a Battipaglia a partire dal venti Maggio 2017.

Il primo impegno per l’arbitro reggino è programmato per la gara d’esordio della manifestazione giovanile tra Costa Masnada ed Interclub Muggia.

Una importante chiamata per l’arbitro reggino che, rappresenta la Calabria nel campionato di Serie B insieme a Giuseppe Scarfò da Palmi.

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