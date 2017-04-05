Fip Calabria: le convocate per il trofeo delle regioni selezione in rosa

Il selezionatore ha scelto le atlete per il torneo di aprile in Abruzzo: ecco le convocate, le riserve, lo staff e il calendario delle prime partite

In occasione del Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, il selezionatore della rappresentativa Calabria femminile, Coach Massimiliano Modaffari, ha convocato le seguenti atlete: Giorgia Albo della Nuova Jolly, Matilde Bava e Gabriella Cuteri dell’Eutimo Locri, Eleonora Bellassi,Francesca Greco,Alice Montebello,Nocera Martina della Centro Basket Catanzaro,Carla Canzonieri,Ashley Egwoh,Mariapia Mandalari della Lumaka Basket Reggio Calabria, Benedetta Privitera della Gio & Gio Palmi ed Annalisa Scordino della Pantera Basket School.

Le riserve a casa sono Lucilla Anselmo e Maria Paola Bove della Chicos Cosenza,Clara Cavo dell’Eutimo Locri e Flavia Spanò della Lumaka Reggio Calabria. Il capo delegazione è Teresa Nicosia. Il Referente Tecnico Territoriale è Emiliano Scarcello. Il Coach Massimiliano Modafferi che si avvarrà della collaborazione dell’Assistente Valerio Nusco. Il Preparatore Fisico è Valerio Tolomeo.

L’esordio del team di Calabria è previsto per il quindici di Aprile 2017 al Palasport Comunale di Mosciano Sant’Angelo contro la Valle D’Aosta alle ore 18.45; il giorno dopo, alle ore 9, sullo stesso campo, le calabresi affronteranno il Molise; il 17 Aprile,invece, alle ore 10.30 presso il Palasport di Roseto degli Abruzzi si terrà la sfida alla Basilicata.