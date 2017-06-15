FIP Calabria: premio Melani per la Calabria
Il settore minibasket calabrese sceglie il giovane Luca Laganà come destinatario della borsa di studio per il corso di istruttore nazionale
15 Giugno 2017 - 08:03 | di Vincenzo Comi
La Fip Calabria ringrazia il Settore Minibasket della FIP Nazionale per aver assegnato alla Calabria il Premio Giacomo Melani, riconoscimento che annualmente viene attribuito a una Regione diversa.
Il settore minibasket calabrese coordinato da Claudia Soppelsa, sulla base dei criteri stabiliti per l’individuazione dell’istruttore da premiare, ha scelto Luca Laganà,classe 1991, il più giovane tra i tre partecipanti all’ultimo corso regionale che hanno conseguito la migliore valutazione.
Luca avrà la possibilità di partecipare al prossimo corso di istruttore nazionale grazie alla borsa di studio assegnata con il Premio Melani.
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