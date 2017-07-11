FIP Calabria: il Presidente Surace fa il punto della situazione

L’obiettivo è quello di veder partire i campionati in tempo con i programmi e coinvolgere più squadre possibili. La Fip Calabria comunica le scadenze per iscriversi ai campionati regionali.

Le scadenze per iscriversi ai campionati

Il quindici luglio è il termine ultimo per affiliarsi alla C Silver, il 22 luglio toccherà alla Serie D ed alla C Femminile, nel mese di Settembre,invece, toccherà a tutta l’attività giovanile maschile e femminile ed al campionato di Promozione.

Nel frattempo, il Presidente del Comitato regionale calabrese, Paolo Surace fa il punto partendo dalla splendida iniziativa giovanile disputata in quel di Soverato.

Non si deve far altro che ringraziare Coach Ciccio Gualtieri, organizzatore del Torneo Nazionale di Soverato così come abbiamo fatto con Locri e la famiglia Schirripa in occasione della Ionicup Arena. Sono iniziative meravigliose e formative per i nostri mini-atleti:Esperienze di vita incredibili. Le iniziative fatte per i ragazzi servono come crescita dei nuovi uomini che faranno parte del nostro movimento.

Le affiliazioni per la stagione 2017-18

Capitolo affilialiazioni dei team per la stagione 2017-18, tutto secondo pronostico?

Le affiliazioni sono state quelle che ci aspettavamo. C’è molto fermento tra i team. Le squadre hanno risposto ed è un segno che si vuole fare pallacanestro e è un segno di ripartenza perché si vuole fare del buon basket in maniera adeguata rispetto a quello che serve. Alla kèrmesse di Soverato era presente nel ruolo di Responsabile Arbitrale, Rosa Anna Nocera, arbitro di Serie A1 Femminile fresca di promozione in B Maschile. Un buon momento per i fischietti di Calabria. Faccio nuovamente i complimenti a Rosa Anna Nocera che sta compiendo un percorso importantissimo ma accanto a lei sento di fare i complimenti a tutti i fischietti calabresi. Con gli errori ma con grande voglia, con grandi risposte ed ulteriori step formativi anche di carattere nazionale stanno procedendo molto bene grazie al lavoro del Presidente Cia Giovanni Santucci.

I prossimi passi?

Aspettiamo al ratifica delle Disposizioni organizzative Regionali che avverranno il quattordici di Luglio.

Pubblicizzeremo le stesse per far programmare al meglio la stagione alle società. Non dimenticheremo di valorizzare tutto il movimento a partire dal basket in rosa. Lavoreremo tanto con il settore femminile che è uno dei settori prioritari e strategici che deve crescere in chiave esponenziale.