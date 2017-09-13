Il massimo campionato regionale della Calabria del basket si avvicina ogni giorno di più.

La Fip Calabria ha pubblicato il calendario del girone calabrese.

Parteciperanno al campionato le formazioni di Basketball Lamezia, arrivata ad un canestro dalla promozione in Serie B nella passata stagione, la finalista regionale Vis Reggio Calabria, le confermate Bim Bum Basket Rende, Nuova Jolly, Villa San Giovanni e Virtus Catanzaro insieme alla neopromossa Nuovo Basket Soverato ed alla “ripescata” Scuola di Basket Viola.

Si inizia nel week-end del 14 e 15 Ottobre 2017 con le seguenti sfide: Il Basketball Lamezia ospita i giovani della Virtus Catanzaro al PalaSparti nella gara del sabato aggiunto al tris di gare domenicali così suddivise.

La Vis Reggio gioca il derby contro i giovani della Scuola di Basket Viola al PalaBotteghelle, il ritorno in C del Nuovo Basket Soverato avverrà al PalaScoppa contro la Nuova Jolly, la voglia di basket di Cosenza, invece, passa dalla sfida casalinga al PalaFerraro di Via Popilia contro il Villa San Giovanni.

Negli ultimi tre turni di campionato sono previste le gare “clou” tra i team, sulla carta maggiormente accreditati al successo finale: Lamezia, Vis e Rende.

Le modalità previste inizieranno con la prima fase che terminerà il 28 Gennaio e proseguiranno prima con un girone ad “orologio” e successivamente con la divisione del girone in PlayOff(con serie al meglio delle cinque partite) e PlayOut per decretare la campionessa di Calabria che tenterà la strada verso gli spareggi fra regioni a caccia d un posto in serie B e per stabilire la compagine che verrà retrocessa in Serie D.

