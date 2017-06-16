FIP Calabria, raduno al Palamangione per la rappresentativa calabrese
A Gioia Tauro il secondo raduno della rappresentativa calabrese di basket in vista del Torneo del Mediterraneo: staff tecnico, atleti convocati e riserve
16 Giugno 2017 - 08:38 | di Vincenzo Comi
Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al “TORNEO DEL MEDITERRANEO”, in programma a Sant’Andrea dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017 che vedrà la partecipazione delle rappresentative di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia la Calabria continua ad allenarsi.
Il secondo raduno regionale di selezione al PalaMangione
Il Referente Tecnico Territoriale della Calabria, Coach Domenico Bolignano ha programmato il secondo raduno regionale di selezione ed allenamento che al PalaMangione di Gioia Tauro, venerdì 16 giugno 2017.
Si tratta del penultimo appuntamento di formazione prima della kèrmesse di Sant’Andrea. Al termine dell’allenamento del 19 giugno saranno rese note le convocazioni dei 12 atleti e dei 2 tecnici che parteciperanno al Torneo.
Lo staff tecnico del raduno
Lo Staff tecnico per il primo raduno sarà composto dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo, i tecnici Massimo De Summa, Giuseppe Polimeni, Massimiliano Sabato ed Iliano Sant’Ambrogio e la Referente regionale per la preparazione fisica Roberta Vozza.
ATLETI CONVOCATI
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1
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ARTUSO CRISTIAN
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A.S.D. Dil. Nuova Jolly
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2
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BIANCHI ANDREA
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A.Dil. Scuola di Basket Viola
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3
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BRUGNANO DOMENICO
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A.S.Dil. Smaf
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4
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CERSOSIMO ALESSANDRO
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ASD Centro Avviamento Basket
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5
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FALZETTA MARIO
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A.S.Dil. Smaf
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6
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FAZZARI FABIO
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A.S.Dil. Vis Reggio Calabria
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7
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GUARNIERI RAFFAELE
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A.S.Dil. Smaf
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8
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–
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LA ROCCA LORENZO
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ASD Basket Alan
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9
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LARUFFA GIOVANNI
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ASD Basket Alan
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10
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LOLLIO ROSARIO
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ASD Basket Alan
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11
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MARCIANÒ PAOLO
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A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
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12
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MASTRIA MATTEO
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A.S.Dil. Smaf
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13
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–
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MUSUMECI ROCCO
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ASD Basket Alan
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14
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SCARPINO LUCIANO
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A.S.Dil. Smaf
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15
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SESTITO ANDREA
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A.S.Dil. Smaf
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16
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–
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VELONÀ MATTEO
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A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
RISERVE A CASA
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1
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BARBERA MARCO
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ASD Giocobasket Giò e Giò
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2
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CIPRI ALESSANDRO
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ASD Giocobasket Giò e Giò
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3
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COLUCCIO LUCA
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A.Dil. Bin Bum Basket Rende
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4
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DE FRANCESCO IVAN
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A.Dil. Bin Bum Basket Rende
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5
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FAVIERE FRANCESCO
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A.Dil. Bin Bum Basket Rende
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6
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–
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GALLO TIZIANO
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ASD Centro Avviamento Basket
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7
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–
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MAMMONE CRISTIAN
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A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
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8
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MAZZA VITO
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Pall. Vibo Valentia
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9
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–
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NICOLAIO NICO
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A.Dil. Bin Bum Basket Rende
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