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FIP Calabria, raduno al Palamangione per la rappresentativa calabrese

A Gioia Tauro il secondo raduno della rappresentativa calabrese di basket in vista del Torneo del Mediterraneo: staff tecnico, atleti convocati e riserve

16 Giugno 2017 - 08:38 | di Vincenzo Comi

Rappresentativa calabrese di basket della FIP Calabria

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al “TORNEO DEL MEDITERRANEO”, in programma a Sant’Andrea dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017 che vedrà la partecipazione delle rappresentative di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia la Calabria continua ad allenarsi.

Il secondo raduno regionale di selezione al PalaMangione

Il Referente Tecnico Territoriale della Calabria, Coach Domenico Bolignano ha programmato il secondo raduno regionale di selezione ed allenamento che al PalaMangione di Gioia Tauro, venerdì 16 giugno 2017.

Si tratta del penultimo appuntamento di formazione prima della kèrmesse di Sant’Andrea. Al termine dell’allenamento del 19 giugno saranno rese note le convocazioni dei 12 atleti e dei 2 tecnici che parteciperanno al Torneo.

Lo staff tecnico del raduno

Lo Staff tecnico per il primo raduno sarà composto dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo, i tecnici Massimo De Summa, Giuseppe Polimeni, Massimiliano Sabato ed Iliano Sant’Ambrogio e la Referente regionale per la preparazione fisica Roberta Vozza.

ATLETI CONVOCATI

1
ARTUSO CRISTIAN
A.S.D. Dil. Nuova Jolly
2
BIANCHI ANDREA
A.Dil. Scuola di Basket Viola
3
BRUGNANO DOMENICO
A.S.Dil. Smaf
4
CERSOSIMO ALESSANDRO
ASD Centro Avviamento Basket
5
FALZETTA MARIO
A.S.Dil. Smaf
6
FAZZARI FABIO
A.S.Dil. Vis Reggio Calabria
7
GUARNIERI RAFFAELE
A.S.Dil. Smaf
8
LA ROCCA LORENZO
ASD Basket Alan
9
LARUFFA GIOVANNI
ASD Basket Alan
10
LOLLIO ROSARIO
ASD Basket Alan
11
MARCIANÒ PAOLO
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
12
MASTRIA MATTEO
A.S.Dil. Smaf
13
MUSUMECI ROCCO
ASD Basket Alan
14
SCARPINO LUCIANO
A.S.Dil. Smaf
15
SESTITO ANDREA
A.S.Dil. Smaf
16
VELONÀ MATTEO
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket

   RISERVE A CASA

1
BARBERA MARCO
ASD Giocobasket Giò e Giò
2
CIPRI ALESSANDRO
ASD Giocobasket Giò e Giò
3
COLUCCIO LUCA
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
4
DE FRANCESCO IVAN
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
5
FAVIERE FRANCESCO
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
6
GALLO TIZIANO
ASD Centro Avviamento Basket
7
MAMMONE CRISTIAN
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
8
MAZZA VITO
9
NICOLAIO NICO
A.Dil. Bin Bum Basket Rende

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