FIP Calabria: Samuele Riggio arbitro alle finali nazionali Under 15
Il fischietto di Siderno sarà tra gli arbitri delle finali nazionali Under 15 d'Eccellenza in programma a Porto San Giorgio dal 29 maggio
26 Maggio 2017 - 12:31 | di Vincenzo Comi
Buone notizie per il settore arbitrale calabrese. Samuele Riggio vola alle finali nazionali Under 15 D’Eccellenza.
Un grandissimo riconoscimento per un giovane arbitro in netta crescita. Riggio da Siderno è stato convocato come arbitro per la kèrmesse in programma a Porto San Giorgio in programma dal 29 Maggio al 5 Giugno 2017.
I migliori Under 15 d’Italia, dunque saranno diretti dal fischietto ionico. Un bel passo in avanti per un fischietto attivo nella C Silver di Calabria dalla stagione 2013-14 che sta arbitrando, da questa stagione agonistica anche la seconda ed appassionante fase di Serie C tra le rappresentanti delle regioni alla conquista della Serie B in compagnia di Rosa Anna Nocera.
Un nuovo ed importante traguardo per il settore Cia presieduto da Giovanni Santucci verso un futuro tutto da scoprire.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie