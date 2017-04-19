FIP Calabria: Santucci nuovo membro della commissione nazionale

Il presidente regionale del Cia Giovanni Santucci è nella commissione nazionale che rivede il regolamento del Centro Italiano Arbitri

La Fip Calabria e l’intero settore arbitrale della regione sono in festa. E’ arrivato un importante incarico per il fischietto Giovanni Santucci, una vita spesa la pallacanestro e per il mondo arbitrale oggi, protagonista di una lieta notizia.

Santucci, attuale Presidente del Cia( Comitato Italiano Arbitri) Regionale è stato nominato membro della Commissione Nazionale per la rivisitazione del Regolamento del Centro Italiano Arbitri. La Calabria è stata affiancata ai vari colossi regionali tricolori come Veneto, Lazio, Campania, Lombardia ed Emilia Romagna all’interno della redazione del regolamento federale.

Un ottimo conferimento per la figura arbitrale in questione e per il movimento calabrese in chiave generale. E’ la prima volta che accade qualcosa di simile per il Cia Regionale di Calabria: il Presidente Santucci risponderà positivamente alla convocazione della prima riunione organizzativa in programma il venti Aprile presso la sede centrale della Fip in Via Vitorchiano a Roma verso un momento storico che rafforza l’operato del Cia Regionale e di tutti i fischietti della Calabria.