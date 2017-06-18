FIP Calabria: tempo di convocazione per la rappresentativa calabrese
Ultimo raduno al PalaCalafiore il 19 giugno: poi la lista dei 12 atleti e dei 2 tecnici per il Torneo del Mediterraneo di Sant'Andrea dello Ionio
18 Giugno 2017 - 09:21 | di Vincenzo Comi
Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al “TORNEO DEL MEDITERRANEO”, in programma a Sant’Andrea dello Ionio (CZ) dal 23 al 25 giugno 2017 che vedrà la partecipazione delle rappresentative di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia la Calabria continua ad allenarsi. Il Referente Tecnico Territoriale della Calabria, Coach Domenico Bolignano ha programmato l’ultimo raduno regionale al PalaCalafiore di Reggio Calabria alle ore 18.30.
Al termine dell’allenamento del 19 giugno saranno rese note le convocazioni dei 12 atleti e dei 2 tecnici che parteciperanno al Torneo. Lo Staff tecnico per il primo raduno sarà composto dal Dirigente del Comitato Regionale Roberto Priolo, i tecnici Massimo De Summa, Giuseppe Polimeni, Massimiliano Sabato ed Iliano Sant’Ambrogio e la Referente regionale per la preparazione fisica Roberta Vozza.
ATLETI CONVOCATI
|
1
|
–
|
ARTUSO CRISTIAN
|
A.S.D. Dil. Nuova Jolly
|
2
|
–
|
BIANCHI ANDREA
|
A.Dil. Scuola di Basket Viola
|
3
|
–
|
BRUGNANO DOMENICO
|
A.S.Dil. Smaf
|
4
|
CERSOSIMO ALESSANDRO
|
ASD Centro Avviamento Basket
|
5
|
FALZETTA MARIO
|
A.S.Dil. Smaf
|
6
|
–
|
FAZZARI FABIO
|
A.S.Dil. Vis Reggio Calabria
|
7
|
GUARNIERI RAFFAELE
|
A.S.Dil. Smaf
|
8
|
–
|
LA ROCCA LORENZO
|
ASD Basket Alan
|
9
|
–
|
LARUFFA GIOVANNI
|
ASD Basket Alan
|
10
|
–
|
LOLLIO ROSARIO
|
ASD Basket Alan
|
11
|
–
|
MARCIANÒ PAOLO
|
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
|
12
|
–
|
MASTRIA MATTEO
|
A.S.Dil. Smaf
|
13
|
–
|
MUSUMECI ROCCO
|
ASD Basket Alan
|
14
|
–
|
SCARPINO LUCIANO
|
A.S.Dil. Smaf
|
15
|
–
|
SESTITO ANDREA
|
A.S.Dil. Smaf
|
16
|
–
|
VELONÀ MATTEO
|
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
RISERVE A CASA
|
1
|
–
|
BARBERA MARCO
|
ASD Giocobasket Giò e Giò
|
2
|
CIPRI ALESSANDRO
|
ASD Giocobasket Giò e Giò
|
3
|
–
|
COLUCCIO LUCA
|
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
|
4
|
–
|
DE FRANCESCO IVAN
|
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
|
5
|
–
|
FAVIERE FRANCESCO
|
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
|
6
|
–
|
GALLO TIZIANO
|
ASD Centro Avviamento Basket
|
7
|
–
|
MAMMONE CRISTIAN
|
A.S.D. Lu.Ma.Ka. Basket
|
8
|
–
|
MAZZA VITO
|
Pall. Vibo Valentia
|
9
|
–
|
NICOLAIO NICO
|
A.Dil. Bin Bum Basket Rende
STAFF TECNICO
Domenico BOLIGNANO -Referente Tecnico Territoriale
Roberto PRIOLO -Dirigente Comitato
Roberta VOZZA -Preparatore Fisico Territoriale
Iliano SANT’AMBROGIO -Allenatore
Massimo DE SUMMA -Allenatore
Giuseppe POLIMENI -Allenatore
Valerio TOLOMEO -Preparatore Fisico
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