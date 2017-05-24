FIP Calabria: tutti in campo per il ‘3V3’ federale
Under 17 e Under 15, maschile e femminile: sabato 27 maggio una giornata intera di sfide di basket 3 contro 3 per le squadre giovanili calabresi
24 Maggio 2017 - 09:50 | di Vincenzo Comi
Sabato 27 Maggio 2017 tutti il basket giovanile della regione scende in campo per una giornata intera di sfide “hall-court”.
Quattro categorie diverse divise in Under 17 Maschile e femminile ed Under 15 maschile ed in rosa.
Seguendo i dettami della federazione centrale, il basket tre contro tre sta prendendo sempre più piede: La disciplina del basket “a metà campo” diventerà argomentazione delle prossime Olimpiadi, nel frattempo, tutta Italia si struttura.
Nella categoria Under 17 prenderanno parte le seguenti formazioni: Scuola di Basket Crotone, Alan Gioia Tauro, Lumaka, Viola, Nuovo Basket Soccorso, Cono Bovalino, Smaf Catanzaro, Val Gallico, Ymca Siderno,Eutimo Locri e Polisportiva Reggio Fiamma.
Nell’Under 15 maschile,invece, spazio per Cus Cosenza, Alan Gioia Tauro, Gio & Gio Palmi, Ymca Siderno,Vis Reggio, Smaf Catanzaro, Cab Cosenza e Basket Nuova Jolly.
Nella categoria Under 17 in rosa, giocheranno la Lumaka Reggio Calabria, Eutigirl di Locri, Centro Basket Catanzaro, Gm Basket Cosenza.
Nell’Under 15 femminile, accanto alle conferme di Lumaka,Locri, Ccb e Gm Cosenza ci sarà anche la Chicos di Cosenza.
Si inizia alle ore 16 del sabato con le partite che si concluderanno all’interno di una magica serata all’insegna della palla a spicchi.
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