FIP Calabria annuncia il nuovo istruttore regionale degli arbitri
Dopo la riunione del consiglio direttivo del Comitato Regionale cambia il vertice dei fischietti: il reggino Michele Capurro subentra ad Alberto Scrima
10 Agosto 2017 - 13:45 | di Eva Curatola
La Calabria del basket ha un nuovo Istruttore Regionale degli Arbitri.
C’è fermento e tanto lavoro nel settore dei fischietti regionali ed, in seguito alla riunione del consiglio direttivo del Comitato Regionale si è registrata una staffetta tra due arbitri importantissimi per il movimento cestistico regionale in Italia.
Alberto Scrima lascia il posto dopo un proficuo lavoro ringraziando i fischietti di Calabria ed augurando il meglio al suo successore : il nuovo Istruttore regionale è il reggino Michele Capurro che subentra per operare in un ruolo strategico e delicato del mondo cestistico calabrese.
Parliamo dei due arbitri più importanti della Calabria partiti rispettivamente da Catanzaro e Reggio Calabria arbitri stimati ed operativi in Serie A2.
Michele Capurro era l’istruttore provinciale in carica nella provincia di Reggio Calabria e riparte dal nuovo incarico regionale ed è attualmente un fischietto operante in Serie A2 maschile ed A1 femminile.
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