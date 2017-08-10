La Calabria del basket ha un nuovo Istruttore Regionale degli Arbitri.

C’è fermento e tanto lavoro nel settore dei fischietti regionali ed, in seguito alla riunione del consiglio direttivo del Comitato Regionale si è registrata una staffetta tra due arbitri importantissimi per il movimento cestistico regionale in Italia.

Alberto Scrima lascia il posto dopo un proficuo lavoro ringraziando i fischietti di Calabria ed augurando il meglio al suo successore : il nuovo Istruttore regionale è il reggino Michele Capurro che subentra per operare in un ruolo strategico e delicato del mondo cestistico calabrese.

Parliamo dei due arbitri più importanti della Calabria partiti rispettivamente da Catanzaro e Reggio Calabria arbitri stimati ed operativi in Serie A2.

Michele Capurro era l’istruttore provinciale in carica nella provincia di Reggio Calabria e riparte dal nuovo incarico regionale ed è attualmente un fischietto operante in Serie A2 maschile ed A1 femminile.