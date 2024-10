Fondazione “Francesca Rava” in Calabria con GOEL

I giorni del sorriso: le due settimane della Fondazione “Francesca Rava – N.P.H. Italia” in Calabria con GOEL – Gruppo Cooperativo testimoniano una sinergia crescente a favore dell’infanzia.

Da martedì 16 a martedì 30 luglio, per il secondo anno consecutivo, la Fondazione, che rappresenta l’organizzazione umanitaria internazionale “N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos”, ha infatti scelto la Calabria di GOEL come sede di uno dei due campus italiani: otto ragazzi volontari si sono impegnati nelle case famiglia delle cooperative “Arca della Salvezza” di Roccella Jonica e “Pathos” di Caulonia.

Un cantiere speciale nelle due realtà che da oltre dieci anni accolgono minori con situazioni difficili e, attraverso la condivisione della vita quotidiana e interventi psico-pedagogici mirati, ne promuovono lo sviluppo della personalità e un recupero della dimensione relazionale, perché il loro futuro possa essere migliore del loro passato.

I ragazzi della Fondazione “Francesca Rava” si sono dedicati alla costruzione di un parco giochi nella cooperativa “Arca” e alla tinteggiatura e decorazione degli spazi della cooperativa “Pathos”: hanno quindi potuto immergersi nella quotidianità delle strutture, e, insieme ai bambini, sperimentarsi nel cantiere più importante, quello relazionale, sfidare i propri limiti, confrontarsi e crescere.

Il campus è stato infatti anche un’occasione per scoprire insieme aspetti di una Calabria differente nelle diverse proposte del tour operator I Viaggi del GOEL: dall’incontro con la comunità “Luigi Monti” di Polistena alla sosta al borgo incantato di Gerace, dall’esperienza del Siproimi (ex-Sprar) di S.Ilario ai tanti pomeriggi di mare fino al tuffo nel mito di Scilla, l’immancabile visita ai Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria e la festa finale con abbracci, risate e canzoni.

“Avreste dovuto sentire, avreste dovuto vedere tutto questo, non sappiamo bene come raccontarlo” scrivono i volontari sul blog della Fondazione. Due settimane intense di scambio profondo per una sinergia che è solo all’inizio.