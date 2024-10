Fondi alle famiglie disagiate con figli disabili, la soddisfazione di Tilde Minasi

Ad annunciarlo con una nota stampa è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Tilde Minasi che sottolinea come, durante le ultime settimane, abbia avuto modo di recepire le esigenze di questi nuclei familiari, palesandole all’assessore e illustrando una quotidianità scandita sia da ostacoli inerenti il sostentamento materiale, sia da particolari situazioni di salute dei propri bambini.

“Una circostanza non certo agevole che prima veniva alleviata dall’apporto di altre realtà imprenditoriali o assistenziali con un ruolo che, adesso, risulta ridimensionato per le restrizioni legate alla pandemia. Uno status quo di cui lo stesso Gallo, con molta sensibilità, ha preso atto. Nella fattispecie, facendo seguito allo stanziamento, già deliberato, di 25 milioni di euro per le famiglie della nostra regione, si è dunque disposto di destinare una prima quota di 500 mila euro per la precisione, proprio a quei nuclei familiari calabresi che si trovino a vivere in tale pesante contesto socio-economico e debbano provvedere, nel contempo, alla cura dei propri figli in condizioni di grave disabilità”.