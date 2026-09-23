Al via la formazione per la Polizia locale calabrese: l’iniziativa della Regione

È partito ieri il nuovo percorso di formazione promosso dalla Regione Calabria e rivolto a oltre 800 appartenenti ai Comandi di Polizia locale operanti sull’intero territorio regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e aggiornare le competenze professionali degli operatori attraverso un programma formativo strutturato sulle esigenze espresse dagli enti locali, con l’intento di sostenere l’azione quotidiana dei Comandi e contribuire al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini.

Un percorso online da 40 ore

Il corso sarà erogato in modalità Formazione a distanza (Fad), consentendo ai partecipanti di seguire le attività didattiche con la massima flessibilità e di conciliare l’aggiornamento professionale con le esigenze operative e di servizio.

Il percorso prevede cinque moduli didattici, per un totale di 40 ore di formazione, dedicati ad ambiti di particolare rilevanza per l’attività della Polizia Locale: polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia ambientale, pubblica sicurezza e ordine pubblico.

I contenuti sono stati definiti sulla base dei risultati di una rilevazione dei fabbisogni formativi condotta presso i Comuni calabresi mediante la somministrazione di uno specifico questionario.

Montuoro: “Investimento strategico per sicurezza e legalità”

“Abbiamo voluto costruire un percorso formativo concreto e aderente alle reali esigenze degli operatori e delle amministrazioni comunali. La formazione – dichiara l’assessore regionale alla Valorizzazione del capitale umano, Legalità e sicurezza, Ambiente, Antonio Montuoro – rappresenta un investimento strategico per garantire servizi sempre più qualificati ed efficienti e per rafforzare il ruolo della Polizia Locale, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza alle comunità.

Dotare gli operatori di strumenti aggiornati e competenze specialistiche significa rendere più efficace l’azione sul territorio e rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini”.

Il test finale e l’attestato di partecipazione

Al termine delle attività formative, i partecipanti infine sosterranno un test finale di verifica delle competenze acquisite.

A coloro che supereranno la prova sarà rilasciato un attestato di partecipazione che verrà consegnato nel corso di un incontro conclusivo in presenza alla Cittadella regionale, previsto indicativamente nell’ultima settimana del mese di novembre.

“La qualità dell’azione amministrativa – ribadisce Montuoro – passa anche attraverso l’aggiornamento costante del personale. Per questo la Regione Calabria continua a investire nella crescita professionale degli operatori della Polizia locale, offrendo opportunità concrete di formazione e specializzazione che contribuiscono a migliorare l’efficienza dei servizi e la capacità di risposta ai bisogni delle comunità locali.

Investire sulle competenze significa investire sulla sicurezza dei territori e sul rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.

Il progetto della Regione Calabria

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle competenze del settore Datore di lavoro, Privacy e Polizia locale, incardinato nel Dipartimento per la Valorizzazione del capitale umano e l’innovazione nel lavoro pubblico, diretto dalla dirigente generale, Marina Petrolo, e si inserisce nel più ampio programma di attività regionali finalizzato al rafforzamento delle competenze degli operatori della Polizia locale e al miglioramento della qualità dei servizi resi alle comunità calabresi.