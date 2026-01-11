Fortissima mareggiata a Scilla, le immagini delle auto tra le onde a Chianalea – VIDEO
Due video hanno mostrato l'incredibile forza del mare che ha raggiunto, invadendo il tratto di strada, le abitazioni e le attività commerciali
11 Gennaio 2026 - 09:21 | di Redazione
Travolto dalle acque di Scilla, il lungomare e l’intero quartiere di Marina Grande.
Il maltempo ha colpito il tratto di strada antistante la spiaggia di Scilla con una fortissima mareggiata.
Le immagini che stanno circolando in queste ore, mostrano due auto in difficoltà, nel video di Melo Magenta, costrette a manovre di emergenza per mettersi al riparo dalle onde.
Nel video di Aldo Bergamo invece si vede un’onda che si infrange sulla strada costringendo un passante a rifugiarsi dentro uno stabile.