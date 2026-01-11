Maltempo a Scilla, le raccomandazioni del Comune: ‘Massima prudenza, vietata la sosta sul mare’

Di seguito il comunicato stampa del Comune di Scilla con le indicazioni, raccomandazioni e divieti riguardanti il maltempo che ha colpito il quartiere di Marina Grande nelle ultime ore.

A seguito delle avverse condizioni meteo-marine in atto sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è in fase di redazione un’apposita ordinanza da parte del Comandante della Polizia Locale, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e mitigare i rischi derivanti dall’evento atmosferico.

Si vieta la circolazione e la sosta in Via Cristoforo Colombo (lungomare) e nella zona portuale fino a nuova disposizione. Le aree sono state interdette per prevenire potenziali pericoli legati all’erosione costiera e al moto ondoso. Nelle prossime ore, in coordinamento con le autorità competenti, verrà valutata l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare eventuali interventi straordinari.

Sicurezza stradale e norme di comportamento

Si invita la popolazione alla massima prudenza. L’ente raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

non frequentare le zone adiacenti alla costa in tutto il territorio comunale;

evitare soste prolungate in prossimità di scogliere, arenili o infrastrutture marittime;

limitare gli spostamenti non necessari, specie nelle aree esposte al vento e alle mareggiate.

Attualmente si segnalano disagi diffusi e danni all’arredo urbano, al lungomare, marciapiedi e muretti, alla fontana del lungomare, oltre alla presenza di materiale sabbioso e pietre sul manto stradale in alcune zone. Disagi anche nella frazione di Favazzina.

Le squadre tecniche comunali sono già operative. Nelle giornate di domani e lunedì saranno constatati e valutati i danni. L’Amministrazione Comunale resta a disposizione per aggiornamenti attraverso i canali ufficiali (sito istituzionale, social network e numeri di emergenza).