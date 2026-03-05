Reggio, Progetto UrbanLab BiodiverCity: all’UniRC il forum conclusivo

All’Aula Magna Quaroni presentati i risultati di UrbanLab: atlante FrancoAngeli e sito dedicato, con focus su verde e sicurezza idraulica

Presso l’Aula Magna ‘L. Quaroni’ dell’Università Mediterranea, si è tenuto il FORUM CONCLUSIVO del ciclo ideato e programmato dal Progetto UrbanLab BiodiverCity, prodotto delle attività della Terza Missione Universitaria del Laboratorio integrato per l’Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio del Dipartimento di Architettura e Design e del Laboratorio Meccanizzazione di Precisione per l’agricoltura e l’agrifood del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con il Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria ‘Pianificazione – Leggi Speciali’.

Il Laboratorio UrbanLab BiodiverCity, tra le azioni previste dal Piano Integrato ‘Aspromonte in Città’ è stato ammesso al finanziamento sulla linea M5C2 – Investimento 2.2 – Piani Integrati del PNRR.

Dal 2024 al forum conclusivo: focus su verde urbano e transizione ecologica

Dopo i tre Forum dedicati nel 2024 all’Area Grecanica, all’Area della Locride, all’Area della Piana, e all’Area dello Stretto esattamente un anno fa, concepiti come occasione di scambio e di condivisione di idee, di ascolto del territorio e di disseminazione di una nuova cultura del verde e dei temi riferibili alla transizione ecologica, il Forum Conclusivo è stato dedicato alla presentazione degli esiti del progetto raccolti nel volume edito da FrancoAngeli ‘Atlante dei servizi ecosistemici del verde urbano. BiodiverCity per la Città Metropolitana di Reggio Calabria’ e nel portale web dedicato https://biodivercity.unirc.it

Gli interventi di apertura dei lavori

Hanno avviato i lavori del Forum Conclusivo il Rettore Giuseppe Zimbalatti e il Direttore Generale Pietro Foti dell’Università Mediterranea, la Direttrice del Dipartimento di Architettura e Design Consuelo Nava e il Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, il Consigliere Delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria Salvatore Fuda, la Dirigente del Settore ‘Pianificazione – Leggi speciali’ della Città Metropolitana di Reggio Calabria Domenica Catalfamo, il RUP del Progetto Giandomenico Gangemi.

La presentazione degli esiti e i temi portanti del volume

Il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Concetta Fallanca, ha quindi presentato le modalità di raggiungimento degli obiettivi promessi a inizio percorso e gli esiti del progetto, approfonditi dalle relazioni in programma a cura del gruppo di sperimentazione composto dai Proff. Antonio Taccone, Bruno Bernardi, Giuseppe Bombino, Fabio Lombardi, Pasquale A. Marziliano e Rocco Zappia. In particolare, sono state condivise con gli attori formali e informali presenti alcune riflessioni maturate durante il percorso di ricerca e divenute in seguito temi portanti del volume finale, quali la progettazione della rete ecologica urbana, la pianificazione e la gestione del verde metropolitano, il rapporto tra sicurezza idraulica e riqualificazione ecologica, l’individuazione delle specie forestali utili alla pianificazione del verde, i criteri di utilizzo delle specie arboree in ambito urbano.

I contributi al confronto con il gruppo di lavoro

Hanno partecipato al confronto con il gruppo di lavoro: le classi Quinta B e Quinta H del Liceo ‘Vinci’ di Reggio Calabria accompagnate dai Proff. Giorgio Sottilotta e Anna Maria Musolino; Beatrice Barillaro, WWF della Provincia di Reggio Calabria; Marisa Cagliostro, Consulta Comunale ‘Politiche sociali’; Alberto Gioffrè Presidente Club Unesco e Kronos; Maria Teresa Malta, già dirigente del Consiglio Regionale della Calabria; Alfonso Picone Chiodo, CAI Reggio Calabria; Patrizia De Stefano, Coordinatrice Ufficio di Piano del Masterplan, Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale del Comune di Reggio Calabria; Pasquale Costantino, settore Risorse esterne – Organismi intermedio del Comune di Reggio Calabria; Francesco Saccà, Slow Food.