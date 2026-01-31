‘Radici, comunità e futuro’, Forza Italia parte da Pellaro per costruire il futuro di Reggio

L’idea del tema nasce dal Segretario regionale Francesco Cannizzaro che, ponendo al centro cittadini e comunità, ha dato vita a “Radici”

Si è svolto ieri al Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro un dibattito pubblico dal tema “Radici, comunità e futuro: Forza Italia per Pellaro” promosso dal Coordinamento Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha trasformato un incontro politico in un momento di ascolto, confronto e progettazione condivisa.

L’idea del tema nasce dal Segretario regionale Francesco Cannizzaro che, ponendo al centro cittadini e comunità, ha dato vita a “Radici”, l’iniziativa itinerante di Forza Italia ideata dal coordinamento regionale del partito con l’obiettivo di raccogliere interventi concreti, proposte operative e favorire uno spirito di collaborazione raro in politica, dando voce a tutti i territori delle cinque province calabresi attraverso incontri con la popolazione e gli amministratori locali.

Al tavolo dei relatori, Antonino Maiolino, Segretario cittadino, che ha evidenziato le sfide e le opportunità dei quartieri, sottolineando l’importanza di coinvolgere direttamente le comunità locali nella definizione delle priorità politiche.

Accanto a lui, il capogruppo di Forza Italia e Segretario regionale di Forza Italia Giovani Federico Milia, che ha sottolineato l’importanza del ripristino delle circoscrizioni per ridare voce ai quartieri e per garantire quel servizio di prossimità che avvicina i cittadini all’ amministrazione.

Ai lavori hanno preso parte anche i dirigenti di dipartimento del Coordinamento cittadino Candeloro Imbalzano, Michele Raso e Giuseppe Cantarella, che hanno arricchito il dibattito con analisi approfondite sui principali bisogni del territorio, dai servizi pubblici alle infrastrutture fino allo sviluppo economico locale, trasformando le osservazioni e le istanze dei cittadini in strumenti concreti per l’azione politica, indicando possibili progetti, strategie operative e interventi mirati.

Moderatrice del dibattito Santa Multari, che ha consentito a tutti gli intervenuti dal pubblico di poter esprimere le proprie richieste, a partire dai bisogni del quartiere e della necessità di ripartire dalla forte identità di Pellaro, porta sud della città, dal mare che ne segna i confini fino alla posizione strategica, per far rifiorire una delle circoscrizioni storiche della città.

Forza Italia avvia così da Pellaro un percorso itinerante che toccherà tutti i principali quartieri della città, con l’obiettivo di trasformare ogni istanza in azione concreta.

La buona politica nasce nei territori e lì deve tornare: questo confronto costante non è solo un momento di ascolto, ma il vero punto di partenza per costruire, insieme, il futuro di Reggio Calabria.