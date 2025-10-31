Circoscrizioni, Forza Italia: ‘Cambieranno il volto di Reggio. Ora procedura rapida in commissione’

“L’avanzamento della procedura relativa alla riorganizzazione amministrativa e territoriale della città attraverso la reintroduzione delle circoscrizioni, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, essenziale per riavvicinare l’amministrazione ai cittadini, è un risultato del quale siamo profondamente orgogliosi, frutto dell’azione politica costante e attenta di Forza Italia”.

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia a Reggio Calabria — Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone — commentando l’avanzamento dell’iter per la reintroduzione delle circoscrizioni comunali.

Leggi anche

Forza Italia: “Le circoscrizioni riportano la politica tra la gente”

“Grazie ai nostri solleciti e al proficuo lavoro svolto in Commissione — sottolineano i consiglieri azzurri — l’iter sta procedendo con la necessaria rapidità. Lo abbiamo ribadito in più occasioni: è fondamentale non perdere tempo per dotare Reggio Calabria di un sistema di decentramento basato, come da progetto, sull’articolazione in cinque circoscrizioni, che garantiranno rappresentanza e servizi capillari a tutti i quartieri”.

Per Forza Italia, la riforma delle circoscrizioni rappresenta uno strumento chiave per rafforzare la partecipazione democratica e rendere più efficace l’azione amministrativa.

“Un risultato politico importante, reso possibile dall’emendamento Cannizzaro”

“Il decentramento — evidenziano ancora — non è solo un atto burocratico, reso possibile grazie all’emendamento Cannizzaro, che lo ha inserito nella Legge di Bilancio 2022, ma la risposta politica più concreta alle istanze del territorio”.