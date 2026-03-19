Circoscrizioni a Reggio, i consiglieri FI: ‘Vittoria storica per la città firmata Forza Italia’

“L’approvazione del nuovo regolamento sulle Circoscrizioni nella seduta odierna del Consiglio Comunale è un traguardo che porta una firma chiara e indelebile: quella di Forza Italia”.

A dichiararlo in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone a margine della seduta consiliare per l’approvazione sul ripristino delle Circoscrizioni, le cui elezioni si terranno in concomitanza di quelle amministrative il prossimo 24 e 25 maggio.

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Un risultato che premia la città

“A vincere oggi è prima di tutto la città, in un percorso che abbiamo seguito con estrema determinazione sin dagli esordi” – prosegue il gruppo consiliare – “un risultato frutto diretto dell’impegno del nostro coordinatore regionale, l’On. Cannizzaro, grazie al cui emendamento alla Legge di bilancio 2023 che ha modificato il Tuel, Testo unico degli enti locali, per consentire il ripristino delle circoscrizioni a Reggio Calabria – unica Città metropolitana a non averle in dote – oggi abbiamo dimostrato, nei fatti, di voler riavvicinare cittadini e istituzioni”.

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Le difficoltà del percorso e la determinazione del centrodestra

“Spiace constatare che per mesi ci sia stato un ostruzionismo ingiustificato da parte di una maggioranza che ha tentato in ogni modo di ritardare questo momento: è anche grazie alla determinazione di tutto il centrodestra e all’interesse di S.E. il Prefetto, che ha sollecitato l’Amministrazione evidenziando i gravi ritardi, se siamo riusciti a piegare la resistenza di chi teme il confronto con il territorio. La verità è semplice: la sinistra ha paura del voto, perché è consapevole della sconfitta che incasserà in tutte le circoscrizioni.”

Critiche sul sistema elettorale e l’impegno per il futuro

“Altra nota dolente, l’inserimento del ‘listone’, un sistema che riteniamo antidemocratico e lontano dalle reali esigenze di rappresentanza dei quartieri. Tuttavia, non sarà questo ostacolo a fermarci: vinceremo lo stesso, dimostrando la forza del nostro progetto e modificando in seguito questo sistema per renderlo realmente vicino ai cittadini” assicurano.

Il futuro delle Circoscrizioni e della partecipazione cittadina

“Le nuove cinque Circoscrizioni saranno il primo passo fondamentale per far riappassionare i reggini alla politica, restituendo dignità ai territori e creando le condizioni affinché ogni cittadino possa tornare a partecipare attivamente alla vita della città e dei propri quartieri” concludono.