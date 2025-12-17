Occhiuto: ‘Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale al cdx’
"Solo il pd, tra i partiti più masochisti d'Italia, ha le correnti". Le parole del Governatore
17 Dicembre 2025 - 15:07 | Comunicato Stampa
«Nessuno aveva intenzione di organizzare questo convegno per fare una corrente, sono cose polverose che appartengono al passato. Solo il Pd, tra i partiti più masochisti della storia italiana, ha le correnti. Vogliamo dare una scossa liberale al centrodestra per rafforzare la sua ala liberale».
Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è intervenuto al convegno “In libertà, pensieri liberali per l’Italia”, smentendo le voci su possibili frazionamenti interni e ribadendo l’obiettivo di un centrodestra più dinamico e ancorato ai valori del liberalismo.
Fonte: Ansa Calabria