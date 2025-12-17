Occhiuto: ‘Nessuna nuova corrente ma una scossa liberale al cdx’

"Solo il pd, tra i partiti più masochisti d'Italia, ha le correnti". Le parole del Governatore

«Nessuno aveva intenzione di organizzare questo convegno per fare una corrente, sono cose polverose che appartengono al passato. Solo il Pd, tra i partiti più masochisti della storia italiana, ha le correnti. Vogliamo dare una scossa liberale al centrodestra per rafforzare la sua ala liberale».

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è intervenuto al convegno “In libertà, pensieri liberali per l’Italia”, smentendo le voci su possibili frazionamenti interni e ribadendo l’obiettivo di un centrodestra più dinamico e ancorato ai valori del liberalismo.

Fonte: Ansa Calabria