Ponte, FI Villa: ‘Maggiore trasparenza e coerenza da Caminiti’

"L’opposizione al progetto risulta ingiustificata per una città come Villa San Giovanni" la nota dei consiglieri villesi

Forza Italia di Villa San Giovanni – rappresentata dai consiglieri comunali Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – esprime forte perplessità riguardo alle scelte e alle dichiarazioni della Sindaca Giusy Caminiti in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto, chiedendo maggiore trasparenza e coerenza.

Negli ultimi mesi, la Sindaca aveva adottato una posizione interlocutoria sull’opera, evitando di esprimere

un’opposizione netta. Tuttavia, le sue recenti azioni amministrative dimostrano un chiaro allontanamento dal progetto. Il ricorso al Tar contro il parere della Commissione Via-Vas e la partecipazione a un incontro a Bruxelles, interamente focalizzato sull’opposizione al Ponte, confermano senza dubbi la linea della sua amministrazione.

I consiglieri di Forza Italia contestano con fermezza la scelta della Sindaca di prendere parte a un’iniziativa al Parlamento europeo in cui ha ribadito una visione che penalizza lo sviluppo del territorio. Il suo continuo richiamo alla necessità di servizi essenziali e alla cantierizzazione preventiva appare più come un pretesto per eludere un reale impegno a favore del miglioramento del territorio, che il Ponte contribuirebbe concretamente a potenziare.

L’opposizione al progetto risulta ingiustificata per una città come Villa San Giovanni, che potrebbe trarre enormi vantaggi economici e infrastrutturali dalla sua realizzazione. La Sindaca sembra invece allinearsi a quelle forze politiche che, negli anni, non hanno portato alcun significativo beneficio alla città e alla regione, continuando a mantenere una visione poco ambiziosa e priva di slancio verso il futuro. In un contesto segnato da una cronica carenza di investimenti e infrastrutture, ostacolare un’opera strategica come il Ponte significa rinunciare a una straordinaria opportunità di rilancio.

Già nelle sue fasi iniziali, il progetto garantirebbe benefici tangibili in termini di occupazione, attrazione di capitali e potenziamento della rete infrastrutturale, con ricadute positive su numerosi settori economici.

Forza Italia sottolinea che la Sindaca, invece di concentrarsi sulle criticità irrisolte della città, continua a distogliere l’attenzione dalle proprie inadempienze attaccando il Ponte, un’opera che ha superato rigorosi studi e valutazioni secondo standard ben più stringenti rispetto a quelli previsti per altre infrastrutture. Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’occasione irripetibile per una pianificazione territoriale efficace e per un rilancio senza precedenti dell’intera area.

Un’opposizione basata su motivazioni ideologiche, anziché su un’analisi pragmatica e orientata al futuro, danneggia gravemente le prossime generazioni. Sostenere la crescita significa adottare una visione lungimirante, volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a creare nuove opportunità di sviluppo. Bloccare il progresso senza valide ragioni è una scelta irresponsabile che rischia di compromettere il futuro di Villa San Giovanni, dell’Area dello Stretto e dell’intero Mezzogiorno.