City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Forza Reggina, l’edizione contro il Favara: ‘Fiducia, lavoro e rabbia, parla il dg Giuseppe Praticò’

All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo

01 Gennaio 2026 - 12:43 | Forza Reggina

forzaregginafavara

In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 4 dicembre alle 14:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro il Castrumfavara , CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.

Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA

RegginaReggio Calabria Calcio