Forza Reggina, l’edizione contro il Favara: ‘Fiducia, lavoro e rabbia, parla il dg Giuseppe Praticò’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
01 Gennaio 2026 - 12:43 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 4 dicembre alle 14:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro il Castrumfavara , CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
