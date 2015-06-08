FRAC: al via il Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee

FRAC è un evento ideato ed organizzato nei giorni 24-25-26 Luglio 2015 nello scenario del Palazzo Rinascimentale di Aieta (Cs)- segnalato da EXPO2015 come uno dei borghi più belli d’Italia – e sulla spiaggia di Praia a Mare, a pochi minuti dal Palazzo.

Il progetto di ricerca CRAC

FRAC nasce parallelamente ad un progetto di ricerca, CRAC | Centro di ricerca per le arti contemporanee situato a Lamezia Terme (Cz), che grazie a un bando di finanziamento per start up comincerà le sue attività quest’anno.

Per la sua 1° Edizione FRAC si pone come punto di incontro tra le arti contemporanee, i nuovi linguaggi della scena contemporanea e il territorio: gli ambiti artistici proposti andranno dalla visual art, alla performing art, live audio video e live show di musica elettronica con esponenti di fama nazionale ed internazionale.

Biglietti, ospiti e abbonamenti

Da oggi è possibile acquistare sul sito web di FRAC e sul circuito MAILTICKET gli Earlybird tickets a un prezzo ridotto di 30 € che garantiscono l’accesso a tutto il festival risparmiando sul costo dell’abbonamento. Dopo un periodo di Earlybird l’abbonamento costerà 40 € e i singoli ingressi 20 €. http://www.mailticket.it/spettacolo/4043 GHOSTPOET – Nome di punta della scena post hip hop, Ghostpoet presenterà il suo nuovo album ‘Sheddins Skin’. Voce calda, contaminazioni elettroniche e presenza scenica contraddistinguono le coinvolgenti esibizioni dal vivo dell’artista inglese. KORELESS – Dopo aver aperto il tour americano di Caribou, Koreless è pronto a presentare un live emozionante, ponendosi a metà tra la techno e la ambient intimista che lo contraddistingue. VOICES FROM THE LAKE – Donato Dozzy e Neel compongono il progetto VFTL. Vanto italiano affermatosi nella scena elettronica internazionale, presenteranno il loro live sul palco di FRAC Festival a un mese di distanza dal loro live di Giugno al Sonar Festival. QUIET ENSEMBLE nasce dall’incontro di Fabio Di Salvo e Bernardo Vercelli. Insieme sviluppano un interesse rivolto alla contaminazione di modalità espressive differenti osservando il rapporto tra tecnologia e natura, spostando l’attenzione su aspetti come il movimento di una mosca o il suono degli alberi, creando di volta in volta delle performance mozzafiato.

DJ KHALAB è un DJ, è un produttore, è il conduttore radiofonico di MusicalBox su Radio2 e in Italia è riconosciuto come uno dei rappresentanti più influenti della “black music”. FRANZ ROSATI è un musicista elettronico, sound e visual artist attivo dal 2006. Caratteristica centrale del suo lavoro è l’approccio improvvisativo.

Dal vivo, visuals, audioreattivi in 3D e laser, giocano un ruolo fondamentale fornendo un’ulteriore dimensione percettiva.

PLASTER La musica di Plaster è fortemente caratterizzata da un suono dark e potente che si divide tra ambient music, beats profondi e suoni taglienti. Attualmente il progetto è composto da Gianclaudio Hashem Moniri.

Il cartellone completo

LINE UP PERFORMANCES Quiet ensemble LIVE SHOW Ghostpoet Koreless Voices from the lake DJ Khalab Plaster Franz Rosati Teiuq Maesia Luigi Calfa and Simone Giudice play M E T A ESPOSIZIONI Aurora Meccanica, Gemis Luciani, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, Pfadfinderei, Overlabproject, Daniele Spanò, Chiara Dell’erba, Serj, Raffaele Fiorella, Pasquale De Sensi, Elisabetta Di Salvo. DJ SET BUTTER djs (Lola Matteucci + CRGTTS) Asymptote (Resistance is techno) Luca Gentile (Immunity) Robert Eno