FRAC, in Calabria il festival di ricerca per le arti contemporanee

Seconda edizione del festival di ricerca per le arti contemporanee: dal 29 al 31 luglio mostre, performance e musica elettronica al Castello Normanno

La seconda edizione del FRAC si terrà dal 29 al 31 luglio presso il Castello Normanno di Vibo Valentia. FRAC si pone come punto di incontro tra le arti contemporanee, i nuovi linguaggi della scena contemporanea e il territorio: gli ambiti artistici proposti andranno dalla visual art, alla performing art, live audio video e live show di musica elettronica con esponenti di fama nazionale ed internazionale.

A partire dal 29 Luglio, alle ore 19, verrà aperto il Sistema Bibliotecario al quale si potrà accedere visitando le numerose sale espositive dove i visual artists saranno in mostra con esposizioni fotografiche, installazioni e video. Dalle 21 alle 23 partiranno i live audio video e le performances. Dalle 23 alle 03.00 i Live show di musica elettronica con gli artisti nazionali ed internazionali, per poi concludere la serata con i dj-set fino alle 06.00.