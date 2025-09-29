Regionali, Occhiuto: ‘Congratulazioni ad Acquaroli. In Calabria faremo il 2-0’
Ci vediamo tra una settimana in Calabria per festeggiare un’altra grande vittoria e il 2-0 sulla sinistra”, le parole di Occhiuto
29 Settembre 2025 - 18:26 | Comunicato Stampa
“Congratulazioni a Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche. I marchigiani hanno premiato inequivocabilmente il buongoverno del centrodestra. Ci vediamo tra una settimana in Calabria per festeggiare un’altra grande vittoria e il 2-0 sulla sinistra”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.