Regionali, Cannizzaro: ‘Pd estremista, insulta Occhiuto e tace su chi inneggia alle Br’

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, che prosegue:

“Quale sarebbe la colpa del governatore? Quella di aver rivendicato, senza alcuna esultanza ma numeri del Ministero alla mano, un risultato importante per la nostra Regione, che nel monitoraggio dei Lea per l’anno 2023 ha fatto registrare l’incremento più alto in Italia (+41 punti), permettendo così alla Calabria di lasciare l’ultima posizione nella quale proprio i piddini l’avevano tristemente lasciata. Il Pd si professa Partito democratico, ma leggendo le loro esternazioni e i toni da osteria, francamente pensiamo che di democratico sia rimasto il logo e poco altro. I dem in Calabria non hanno fatto nulla per quattro anni, limitandosi ad infangare quotidianamente la nostra Regione, pratica che stanno continuando durante questa campagna elettorale. Parlano di commissariamento e non ricordano il dramma di Cotticelli, quello nominato da Conte e dai 5 Stelle alla guida della sanità calabrese e che ha fatto diventare la nostra Regione lo zimbello d’Italia”.